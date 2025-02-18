У Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року стартували переговори США та Росії. про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Обговорюють важливі питання

Перед цим стало відомо, що російська делегація прибула до Ер-Ріяду на перемовини із США. Держсекретар США

Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сєргій Лавров зустрілись в Саудівській Аравії перед початковими переговорами щодо припинення війни в Україні, які проходитимуть без Києва та його європейських прихильників.

Лавров раніше заявляв, що ці переговори будуть спрямовані на завершення "ненормального періоду" у відносинах між двома "великими державами". Дискусія також може закласти основу для потенційної зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Владіміра Путіна.