Сєргєй Лавров і Васілій Небензя категорично відкинули участь Європи в майбутніх мирних переговорах і звинуватили європейські країни в агресивності щодо Росії. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Євросоюз нібито хоче затягнути війну

Небензя заявив, що країни Європейського Союзу і Велика Британія "неспроможні" досягти будь-яких домовленостей з Росією. Водночас вони не можуть бути учасниками будь-яких майбутніх угод щодо війни в Україні.

Васілій Небензя звинуватив європейські країни в "засліпленості" русофобією та нереалістичності мирних переговорів. Лавров також сумнівається у причинах ЄС. Він натякнув, що європейські лідери лише хочуть затягнути війну в Україні, щоб перемогти Росію та підготуватися до майбутньої війни між Росією та Європою.

Російська влада раніше проводила інформаційні операції проти НАТО. Зокрема, вони звинувачували блок у змові та підготовці до майбутньої війни з Росією.

Звинувачення Росії в тому, що європейські країни діють агресивно щодо Росії, є помітним інформаційним викривленням і, ймовірно, вказують на нову спробу Кремля вбити клин між США та Європою. Для цього Росія використовує напругу, очевидну на нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки.