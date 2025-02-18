Сергей Лавров и Василий Небензя категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивности в отношении России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Евросоюз якобы хочет затянуть войну

Небензя заявил, что страны Европейского Союза и Великобритания "неспособны" достичь каких-либо договоренностей с Россией. В то же время они не могут быть участниками любых будущих соглашений по войне в Украине.

Василий Небензя обвинил европейские страны в "ослепленности" русофобией и нереалистичности мирных переговоров. Лавров также сомневается в причинах ЕС. Он намекнул, что европейские лидеры лишь хотят затянуть войну в Украине, чтобы победить Россию и подготовиться к будущей войне между Россией и Европой.

Российские власти ранее проводили информационные операции против НАТО. В частности, они обвиняли блок в сговоре и подготовке к будущей войне с Россией.

Обвинения России в том, что европейские страны действуют агрессивно в отношении России, является заметным информационным искажением и, вероятно, указывают на новую попытку Кремля вбить клин между США и Европой. Для этого Россия использует напряжение, очевидное на недавней Мюнхенской конференции по безопасности.