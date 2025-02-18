Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу. Протягом минулої доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Сили оборони уразили 8 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, засіб ППО, 6 засобів ракетних військ і артилерії та 5 засобів РЕБ/РЛС загарбників.

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Яка ситуація на фронті на ранок 18 лютого

На Харківському напрямку росіяни двічі намагалися просунутись в районі Вовчанська, але марно.

На Куп'янському напрямку було 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового.

Ситуація на Куп'янщині на картах Deep State

На Лиманському напрямку ворог атакував 6 разів і намагався просунутись уперед поблизу Зарічного та Ямполівки.

На Сіверському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції ЗСУ в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог 5 разів атакував українські підрозділи біля Торецька.

На Покровському напрямку атак було найбільше. Сили оборони зупинили 55 штурмових дій агресора в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Удачного, Успенівки, Надіївки, Ясенового, Улаклів, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників у районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки в районах Щербаків та Нестерянки.

У Курській області українські воїни відбили 13 атак. Також ворог завдав 27 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 30 КАБів та здійснив 573 обстріли, 11 з яких – із РСЗВ.

У Генштабі додали, що на решті напрямків противник активних наступальних дій не проводив. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також ми писали, що росіяни прагнуть збільшити кількість КАБів на 50% цього року. А це значить, що вони тиснутимуть на позиції ЗСУ ще більше.