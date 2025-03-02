В українській розвідці попереджали, що Кремль планує запустити нову дезінформаційну кампанію щодо війни в Україні, спрямовану на створення образу Росії як "конструктивної сторони конфлікту". Також у планах агресора заявити про перемогу. За даними Інституту вивчення війни, окупанти вже почали діяти, передає 24 Канал.

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Прикидаються "нездоланними"

Так, аналітики вказали, що Москва почала ще одну інформаційну кампанію, спрямовану на стримування додаткової військової допомоги США та Європи Україні, стверджуючи, що Росія виграла війну. Для поширення цього наративу Кремль використав відому путіністку, ексочільницю МЗС Австрії Карін Кнайсль, яка очолює Геополітичну обсерваторію при Санкт-Петербурзькому державному університеті. Так, 1 березня пропагандисти запитали в неї, чи виграла Росія війну в Україні.

Кнайсль заявила, що "Росія виграла в тому сенсі, що не була розгромлена", "населення підтримує уряд", і "ніхто не очікував, що Росія буде настільки стабільною" після років війни.

Експерти зазначають, що, ймовірно, цей вкид є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб показати перемогу Росії над Україною як неминучу з метою стримування подальшої західної військової допомоги та іншої підтримки України.