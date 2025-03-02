Таку думку в етері 24 Каналу висловив голова Партії народної свободи, прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов, наголосивши, що він впевнений, що Путін ні сьогодні, ні завтра, ні через 1 – 2 місяці мирну угоду не підпише.

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Який сценарій може втілитися?

Зараз, зі слів Касьянова, ситуацію в російській економіці певною мірою вдалося стабілізувати, однак до кінця року перед нею можуть постати великі ризики. Тому він вірить, що наприкінці 2025 року може бути реально досягнуте завершення війни. Наразі ж, з його слів, домовленості дійти не вдасться.

Путін хоче мир на своїх умовах. Якщо цього не відбудеться, до 9 травня Захід ухвалить рішення про повномасштабну підтримку України, створення переваги для української сторони на полі бою та у фінансах,

– спрогнозував Касьянов.

Важливо! Президент США Дональд Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він не хоче миру і прагне продовжувати воювати. Натомість про Путіна він зазначив, що той захоче підписати угоду для припинення вогню.

Беручи до уваги ризики, які зростатимуть в економіці Росії, голова Партії народної свободи вважає, що Путін зрозуміє, що діватися йому нікуди й він більше вести війну на виснаження не зможе. Адже Україна отримає новий імпульс, а дефіцит людського ресурсу замінить далекобійним якісним озброєнням.

Тому Путін буде готовий до перемовин наприкінці року, піде на реальні поступки. Ймовірність такого сценарію висока,

– впевнений Касьянов.

Як тільки війна в Україні завершиться, в Росії, за переконанням голови Партії народної свободи, почнеться переосмислення в головах росіян та путінської еліти свого відношення до очільника Кремля та війни. Тому в Росії, зі слів Касьянова, розпочнуться поступові легкі зміни. Завершення бойових дій на справедливих для України умовах, з його слів, це ключ зокрема для початку позитивних змін всередині самої Росії.

Зауважте, на думку політтехнолога Тараса Загороднього, навіть після припинення вогню між Україною та Росією мирна угода може бути не підписана, адже формально країна-агресорка війну не оголошувала. Він припустив, що Кремль може в односторонньому порядку закінчити так звану "сво", а сторони повинні будуть дотримуватися умовного перемир'я.