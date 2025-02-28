Навіть попри ці страхи, Росія може все ж зірвати переговори, що призведе до двох можливих сценаріїв розвитку подій – негативного та позитивного. Детальніше про кожен із них розповів 24 Каналу аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костогризов.

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Що передбачають 2 можливі сценарії

Аналітик вважає, що Росія наразі не має серйозного інтересу до укладання угоди, навіть попри економічні труднощі та санкції. Країна-агресорка продовжує вести переговори, бо не хоче виглядати винною перед Дональдом Трампом. Кремль усвідомлює, що президент США може розізлитися і припинити співпрацю, тому продовжує маніпулювати ним.

Росія може ще довго затягувати процес перемовин,

– зазначив Євген Костогризов.

Існують 2 можливих сценарії розвитку подій, якщо Москва зрештою зірве переговори. Перший передбачає, що під сильним тиском з боку США Росія змінить свою позицію, і Трамп почне активніше підтримувати Україну. Проте цей варіант, на думку Костогризова, виглядає менш ймовірним.

Другий, більш реалістичний сценарій – Росія заявить, що "угода неможлива через певні обставини", а Трамп вирішить не втручатися. У такому випадку увесь тягар війни ляже на Україну, країни Європейського Союзу та Велику Британію.

Завдання України, за словами аналітика, полягає в тому, щоб якомога швидше донести до Трампа, що реальних домовленостей з Москвою не буде, і переконати його змінити підхід до ситуації.

Зазначимо, естонська розвідка також не бачить ознак готовності Росії до перемир'я з огляду на активізацію обстрілів, особливо в районі Покровська.