Командир оперативної секції дивізії Сил оборони Естонії підполковник Маттіас Пуусепп зазначив, що окупанти збільшують кількість обстрілів, аби досягти кращих умов для переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ERR.

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Що свідчить про небажання Росії до перемир'я

Естонський командир розвів, що протягом першого тижня з роковин повномасштабного вторгнення Росія не досягнула жодного тактичного прогресу у будь-якому секторі. Згідно з відкритими геолокаційними даними, просування російських військ у напрямку Покровська повністю зупинилося.

Водночас Україні, як каже Маттіас Пуусепп, вдалося збільшити периметр оборони Покровська завдяки локальним контратакам. Крім того, підполковник розповів, що росіяни не зменшують свою наступальну активність на фронті. Змін щодо кількості обстрілів майже не фіксують.

За його словами, на початку місяця активність ворога впала до межі 100 обстрілів за добу і залишається на рівні 103 обстрілів в середньому за останній тиждень. Тому, на його думку, наразі немає жодних ознак того, що Росія готується до можливого перемир'я з Україною.

У публічній інформації більше спекулюють на можливості того, що Росія збільшить кількість обстрілів, в першу чергу в районі Курської операції, щоб досягти кращих умов для переговорів. Однак, за відомою нам інформацією, Росія не має такого балансу сил, який би дозволив швидко досягти успіху у відвоюванні Курської області,

– заявив він.

Пуусепп додав, що головною ціллю росіян залишається Покровськ та його околиці, де все ще відбувається від чверті до третини атак сухопутних військ. Втім, у діях окупантів стало менше рішучості, і вони шукають слабкі місця в обороні України в інших секторах.

До слова, нещодавно глава Генштабу Естонії генерал-майор Вахур Карус, за даними ERR, заявив, що Україна все ще має шанс вийти переможницею у війні проти Росії. Втім, для цього потрібно, щоб Захід продовжував надавати фінансову та збройну підтримку Києву.