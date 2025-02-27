Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв’ю для RND. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Європа повинна брати активну участь у переговорах щодо припинення війни в Україні.

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Європа повинна зберегти позицію щодо Росії в переговорах

Він також додав, що ЄС має важелі впливу на Росію.

Якщо Європа та Україна об’єднаються, а українці будуть достатньо сильні, щоб не погодитися на погану угоду, тоді Сполученим Штатам доведеться прийняти слово Європи за столом переговорів,

– сказав Тсахкна.

За його словами, Росія хоче повернути 220 мільярдів євро заморожених активів і скасувати санкції проти своєї економіки, але це рішення залежить від Європи, а не від США.

Ми, європейці, маємо велику силу, щоб тиснути на Росію в переговорах,

– наголосив міністр.

Він підкреслив, що зараз Європа має сильну позицію, яку потрібно захищати.

Для Росії ця війна – це не лише завоювання території в Україні, а й зміна всієї архітектури європейської безпеки. Путін хоче припинити присутність НАТО в регіоні, але це має фундаментальне значення для нашої безпеки,

– підкреслив Тсахкна.

Міністр наголосив, що не можна допустити погану угоду без сильного впливу Європи та України, адже це неприпустимо.