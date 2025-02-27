Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его интервью для RND. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европа должна активно участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине.
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Европа должна сохранить позицию по отношению к России в переговорах
Он также добавил, что ЕС имеет рычаги влияния на Россию.
Если Европа и Украина объединятся, а украинцы будут достаточно сильны, чтобы не согласиться на плохое соглашение, тогда Соединенным Штатам придется принять слово Европы за столом переговоров,
– сказал Тсахкна.
По его словам, Россия хочет вернуть 220 миллиардов евро замороженным активам и отменить санкции против своей экономики, но это решение зависит от Европы, а не от США.
Мы, европейцы, имеем большую силу, чтобы давить на Россию в переговорах,
– подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что сейчас Европа имеет сильную позицию, которую нужно защищать.
Для России эта война– это не только завоевание территории в Украине, но и изменение всей архитектуры европейской безопасности. Путин хочет прекратить присутствие НАТО в регионе, но это имеет фундаментальное значение для нашей безопасности,
– подчеркнул Тсахкна.
Министр подчеркнул, что нельзя допустить плохое соглашение без сильного влияния Европы и Украины, ведь это недопустимо.