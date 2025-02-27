Орбан собирает возле себя политические силы, которые настроены против Европейского Союза и Украины. Это 24 Каналу заметил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

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"Орбан заявил: "Зачем мне вообще с Европой что-то делать?", что якобы "выходим оттуда, потому что Европейский Союз и так распадется". Орбан ведет подрывную антидемократическую, пророссийскую политику. Будет проводить ее дальше, к сожалению. Потому что Орбан фактически превратил свое правительство в "ось всемирного зла", – сказал он.

Не стоит надеяться на Орбана

Тибор Томпа убежден, что с Виктором Орбаном никогда не получится договориться. Он продолжает свою пророссийскую риторику. Недавно он отчитывался за прошлый год. Там он подчеркнул, что не допустит, чтобы Украина с разрешения Венгрии стала членом Евросоюза и НАТО.

Премьер-министр Венгрии категорически выступает против выделения любых средств Украине. А венгерская пресса использует все пророссийские нарративы. Потому не нужно надеяться на Орбана.

Поэтому, к сожалению, мы не должны надеяться на Орбана. Нам его вообще не нужно слушать. Нам следует общаться с большими государствами, с руководителями Европейского Союза, а не с Орбаном,

– отметил глава венгерской общины Киева и Киевской области.

Напомним, в Будапеште во время ежегодной речи перед закрытым кругом однопартийцев и сторонников премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина "или то, что от нее останется", снова станет буферной зоной между НАТО и Россией. По его словам, вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз якобы будет "решаться венграми".