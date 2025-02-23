Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Отмечается, что соответствующее заявление политик сделал в Будапеште во время ежегодной речи перед закрытым кругом однопартийцев и сторонников.

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Орбан снова заговорил об Украине

Виктор Орбан убежден, что вопрос о возможном вступлении Украины в Евросоюз "будет решаться венграми". Все потому, что для принятия новых членов в ЕС нужна единодушная поддержка лидеров всех стран-членов.

Против воли Венгрии и венгров Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожило бы венгерских фермеров, и не только их, а всю национальную экономику Венгрии,

– заявил премьер-министр.

В своей речи Орбан также поставил под сомнение государственность Украины. Он заявил, что война, которую Россия начала почти три года назад, была "даже не против Украины, а по территории под названием Украина, которая до сих пор была буферной зоной между НАТО и Россией, и была передана под эгиду НАТО".

Украина или то, что от нее останется, снова станет буферной зоной. Она не станет членом НАТО,

– сказал венгерский политик.

К слову, ранее Виктор Орбан заявлял, что длительное сопротивление Украины российской агрессии является действительно героическим. В то же время, по его словам, Киев допустил ошибку в коммуникации с Западом.