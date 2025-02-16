На Мюнхенской конференции спецпредставитель Трампа Кит Кэллог публично дал себе 180 дней, чтобы привлечь все стороны к окончанию войны в Украине. В интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону Виктор Орбан ответил, верит ли в то, что боевые действия прекратятся за полгода, передает 24 Канал.

Смотрите также На какую уступку идет Трамп, чтобы затянуть Россию в переговорный процесс

Что сказал Орбан

Премьер Венгрии заявил, что через полгода мы увидим окончательное завершение войны. Более того, он уверен, что это может произойти раньше.

Свою позицию Орбан объяснил тем, что в США к власти пришел сильный лидер – Дональд Трамп. "Сильные мужчины творят мир, а слабые - войну", – отметил политик.

К слову, генсек НАТО Марк Рютте тоже прокомментировал заявление Келлога. Он отметил, что завершить войну так быстро "было бы замечательно". Впрочем, нельзя гарантировать, что это произойдет за 180 дней. Пока не известно, как будут развиваться переговоры, ведь они еще не начались.