На Мюнхенській конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог публічно дав собі 180 днів, аби залучити усі сторони до закінчення війни в Україні. В інтерв'ю американському телеведучому Такеру Карлсону Віктор Орбан відповів, чи вірить у те, що бойові дії припиняться за півроку, передає 24 Канал.

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Що сказав Орбан

Прем'єр Угорщини заявив, що через півроку ми побачимо остаточне завершення війни. Ба навіть, він впевнений, що це може статися раніше.

Свою позицію Орбан пояснив тим, що у США до влади прийшов сильний лідер – Дональд Трамп. "Сильні чоловіки творять мир, а слабкі — війну", – зазначив політик.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте теж прокоментував заяву Келлога. Він зауважив, що завершити війну так швидко "було б чудово". Втім, не можна гарантувати, що це станеться за 180 днів. Наразі не відомо, як розвиватимуться переговори, адже вони ще не почалися.