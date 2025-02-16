Про це в етері 24 Каналу зазначив політтехнолог Олег Постернак, додавши, що таким був байденівський підхід. Зараз же, коли президентом США став Трамп, Білий дім ставить перед собою іншу мету.

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Про поведінку Трампа та його наміри

Зі слів політтехнолога, Трампу потрібна Росія для своїх геополітичних ігор у світовому масштабі, зокрема проти Китаю. Він, на думку Постернака, буде готовий реанімувати та перезавантажити американсько-російські відносини. Він це робить зараз, порушуючи основні базові істини, яких тривалий час дотримувалась американська адміністрація та європейський уряд.

Якщо ми говоримо про мирні перемовини й бачимо одіозну трансакційну політику Кремля, який не бажає на першому етапі залучати Україну, то Трамп робить певну поступку, тактичну, щоб затягнути Росію до переговорного процесу,

– озвучив Постернак.

Сьогодні Трамп, на думку політтехнолога, нівелює важливість України у своїй особистій комунікації з Путіним. Разом з цим лідер США поділився своїм особистим номером телефону з президентом України Зеленським.

Це цікава деталь. Ймовірніше, комунікація з Путіним була через персональні контакти, що й дозволило Трампу дуже швидко від моменту, як він став президентом, започаткувати інституційний характер відносин з Росією,

– зазначив Постернак.

Що показуватиме Трамп?

Комунікація Трампа з Путіним, його дзвінки, ймовірна зустріч американської та російської сторони в Саудівській Аравії – це, на думку політтехнолога, не варто розцінювати, як трагедію, провал, катастрофу чи зраду.

"Це пряме унаочнення практики політичного реалізму, яка завжди панувала в геополітиці. Просто зараз вона явна, дошкульна, може бути емоційно неприємною, але якщо це шанс для Трампа залучити Росію в мережу перемовин, то ймовірно, що він буде публічно показувати, що Україна десь там поряд, але не близько до США", – пояснив Постернак.

Зазначимо, що президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов назвав Трампа майстром спекулятивної політики. На його думку, лідер США намагатиметься наблизитись до Росії, аби перехопити китайський вплив на неї. Харитонов вважає, що не варто надто серйозно сприймати дзвінки між Трампом і Путіним. Він впевнений, що для Трампа російська війна в Україні – це не про Україну чи Росію, а про Китай.