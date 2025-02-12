Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про розмову Трампа та Путіна

Першими про розмову Путіна і Трампа повідомили в CNN з посиланням на американського чиновника.

Згодом цю інформацію також підтвердив сам Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він зауважив, що обговорив із Путіним "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та різні інші питання".

Ми обоє згадали велику історію наших націй і той факт, що під час Другої світової війни ми так успішно боролися разом, пам’ятаючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про силу наших держав і величезну користь, яку одного дня отримаємо від співпраці,

– написав Трамп.