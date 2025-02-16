Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський, зауваживши, що зустріч в Саудівській Аравії не призведе до якогось серйозного рішення щодо війни. До цього процесу обов'язково долучаться Україна та Європа.

Дивіться також США створюють хаос: відсутність реакції на удар по ЧАЕС – чергове підтвердження

Росіяни "шокують" американців

На думку дипломата, те, що Україну не запросили на зустріч у Саудівській Аравії є добрим сигналом, українським представникам там робити нічого. Володимир Зеленський повідомив, що планує відвідати Саудівську Аравію, але не для зустрічі з росіянами.

Чинна адміністрація США ніколи не вела переговори з росіянами, тому американським представникам варто подивитись на те, як окупанти будуть поводитись.

Ставити умови – це манера росіян, вони інакше не можуть. Вони будуть вимагати все, а потім ще трошки,

– підкреслив він.

Веселовський зазначив, що американці та росіяни не зможуть дійти до якогось рішення щодо завершення війни без України. Навіть, якщо вони щось вирішать – воно не буде життєздатним без нашої країни та Європи.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Дипломат наголосив, що Рубіо не належить до тих американських посадовців, які хочуть "здати" Україну, він розуміє загрозу російської агресії.

Це була ознайомча розмова. Розмова про "перше, друге, третє" без розшифровки американської позиції, це вже може бути в Саудівській Аравії,

– додав він.

До слова, журналісти Bloomberg повідомили, що зустріч представників США та Росії у Саудівській Аравії має на меті створити основу для можливої зустрічі Трампа та Путіна.