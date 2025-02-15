Про це пише 24 Канал з посиланням на пост журналістки Fox News в Х. Відтак українська делегація, ймовірно, не братиме участь в цих переговорах. Хоча Politico пише, що команда Трампа і росіяни вже вирушили на цю зустріч.

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Ймовірна зустріч в Саудівській Аравії буде без України

Хоча переговори в Саудівській Аравії можливо і відбудуться, Україну на них не запросили. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що найближчим часом діалог з Росією в Саудівській Аравії не планується.

Ці слова підтвердив і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, зараз немає про що говорити з російською стороною, план переговорів ще не розроблений.