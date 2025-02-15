Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на полях Мюнхенської конференції.

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Як Україна оцінює цьогорічну Мюнхенську конференцію

Андрій Сибіга зазначив, що зараз у делегації набагато кращий настрій, більше впевненості, аніж було до цього. В Україні є впевненість, що ми не одні. У цьому контексті Сибіга пригадав конференцію три роки тому, коли всі українські попередження були проігноровані.

Цього разу, на мою думку, у нас все ще є надія, що нас почули, і ми дійсно можемо говорити про певний європейський момент, такий вирішальний момент для України,

– вказав Сибіга.

За словами міністра, немає сумнівів, що єдиним самим, способом досягти тривалого справедливого миру для України є застосуванням концепції миру через силу. Україна має план, як його досягти.

"Важливо не маніпулювати термінами "угода" і "мир". Ми говоримо про справедливий, комплексний, тривалий мир, не відсутність війни. Ми не маємо повернути помилки Мюнхена, які сталися 87 років тому. Ми ніколи цього не приймемо", – зазначає очільник МЗС.

Сибіга наголошує, що жодних рішень не має бути без України, нічого про Україну без України, і також нічого про Європу без Європи. На його думку, зараз також настав час Європі показати силу.