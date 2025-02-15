Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на полях Мюнхенской конференции.

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Как Украина оценивает нынешнюю Мюнхенскую конференцию

Андрей Сибига отметил, что сейчас у делегации гораздо лучшее настроение, больше уверенности, чем было до этого. В Украине есть уверенность, что мы не одни. В этом контексте Сибига вспомнил конференцию три года назад, когда все украинские предупреждения были проигнорированы.

На этот раз, по моему мнению, у нас все еще есть надежда, что нас услышали, и мы действительно можем говорить об определенном европейском моменте, такой решающий момент для Украины,

– указал Сибига.

По словам министра, нет сомнений, что единственным самым, способом достичь длительного справедливого мира для Украины является применением концепции мира через силу. Украина имеет план, как его достичь.

"Важно не манипулировать терминами "соглашение" и "мир". Мы говорим о справедливом, комплексном, длительном мире, не отсутствие войны. Мы не должны вернуть ошибки Мюнхена, которые произошли 87 лет назад. Мы никогда этого не примем", – отмечает глава МИД.

Сибига отмечает, что никаких решений не должно быть без Украины, ничего об Украине без Украины, и также ничего о Европе без Европы. По его мнению, сейчас также пришло время Европе показать силу.