12 февраля президент Трамп в обход Украины и союзников в Европе провел прямые телефонные переговоры с военным преступником Владимиром Путиным об окончании войны в Украине, которую Россия развязала и в которой безнадежно завязла.

Не менее шокировало и выступление нового министра обороны США Пита Хегсета на очередном "Рамштайне", который фактически объявил, что Америка оставляет Европу один на один с агрессором и вообще не считает этот регион важным для себя. Реакция мировой общественности на сепаратные переговоры самого мощного государства мира с признанным в мире агрессором была очень резкой.

24 Канал приводит конкретные примеры и рассказывает, как Запад отреагировал на то, что произошло вечером 12 февраля.

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Как на действия Америки реагируют политики и дипломаты

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дипломатический этикет не позволил прокомментировать переговоры Трампа с Путиным более подробно. Из того, что прозвучало публично, – это надежда, что американцам хватит понимания ситуации.

Мы обсудили много нюансов – дипломатических, военных, экономических, и президент Трамп проинформировал меня о том, что ему сказал Путин. Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина к миру,

– Владимир Зеленский о разговоре с Трампом после того, как он говорил с Путиным.

А уже вечером 12 февраля министры иностранных дел ведущих стран ЕС и Великобритании, которые собрались в Париже, выступили с коротким совместным заявлением, в котором осудили действия Трампа и заявили о необходимости присутствия Европы за столом будущих переговоров о мире.

Мы готовы укреплять поддержку Украины. Мы преданы ее независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом захватнической войны России. Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, который гарантирует интересы Украины и ее европейских союзников. Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах. Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности. Напоминаем, что безопасность европейского континента является нашей общей ответственностью. Поэтому мы совместно работаем для усиления наших коллективных оборонных возможностей.

Руководительница внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас была более конкретна. Она определяла независимость и территориальную целостность Украины как "красные линии":

Независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Нашим приоритетом сейчас должно быть усиление Украины и предоставление действенных гарантий безопасности. Европа должна играть центральную роль в любых переговорах.

От попыток договориться за спиной Украины не был в восторге глава отечественной дипломатии Андрей Сибига. Об этом он заявил на той самой встрече, по итогам которой было сформировано общее европейское видение.

Украина имела слишком много плохих соглашений в прошлом. Будапешт в 1994 году. Бухарест в 2008. Минск в 2015. Вывод простой: никакие договоренности по безопасности за счет Украины или ее безопасности не принесут надежной безопасности евроатлантическому сообществу. Имея этот негативный опыт за плечами, мы хотим взамен хорошее соглашение, которое принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир. Такого результата можно достичь только с позиции силы,

– заявил министр иностранных дел Украины на переговорах по безопасности с коллегами из Франции, Германии, Испании, Италии, Польши, Соединенного Королевства, главой дипломатии ЕС и еврокомиссаром по вопросам обороны, посвященных долгосрочной безопасности Украины и остальной Европы.

Прямую и безжалостную оценку демарша Трампа дал американский сенатор Адам Шифф.

Сегодня президент Трамп назвал Россию нашим врагом, а Украину – нашим союзником. Тем временем его министр обороны исключил будущее Украины в НАТО и восстановление украинского суверенитета над собственными землями. Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных еще до начала переговоров. Трамп – замечательный мастер сделок, особенно для Кремля,

– написал сенатор Шифф в Х.

Правда, в его случае стоит напомнить о предшественнике Трампа – президенте-демократе Байдене, чья администрация делала ровно то же, что и Хегсет на "Рамштайне", просто боялась называть вещи своими именами.

Экс-премьер Швеции, а ныне сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт прямо сравнил сепаратные переговоры Трампа и Путина с "Мюнхенским сговором" 1938 года. Этим он довольно точно "уловил" настроения украинского сегмента мировой сети.

Это, безусловно, новаторский подход к переговорам – пойти на очень большие уступки еще до их начала. Даже Чемберлен в 1938 году не опускался так низко. И тот Мюнхен закончился плохо,

– сообщение Бильдта в Х.

Как реагируют западные СМИ

В отличие от политиков, у СМИ есть привилегия не бояться гнева власть имущих и называть вещи своими именами.

Роланд Олифант из британского издания The Telegraph в статье под красноречивым названием "Теперь это мир Путина и Трампа" пишет, что эти переговоры – большая победа для Путина, ведь он сумел сделать так, что США теперь смотрят на войну его глазами. Сейчас Путин добился, что его признал равным себе президент США и теперь стремится начать свои любимые игры в геополитику, точнее – разделение сфер влияния.

Впрочем, как ни странно, Олифант находит в этой печальной истории позитив:

Это мрачная сделка, что вознаградит Россию за украденные земли и оставит Украину уязвимой к повторному нападению в ближайшие годы. Но если Украина удержит Киев, Харьков, Одессу, Херсон и Днепр, если она останется свободной и начнет процветать, тогда украинцы смогут сказать, что победили. Да, страшной ценой и с неидеальным миром, и тем не менее они победят и у них будет будущее.

Но автор констатирует, что для этого недостаточно усилий Украины, свое слово должны сказать ее европейские союзники. Также от их политической воли зависит выбор будущего – быть за столом переговоров или в меню:

Кир Стармер и его коллеги по ту сторону Ла-Манша должны решить, хотят ли они решать судьбу своего континента или позволят Москве и Вашингтону сделать это за них. Это означает массивные инвестиции в вооруженные силы и оборонную промышленность, чтобы сдержать будущее российское нападение – не только на Украину, но и на европейское НАТО. Это будет означать тяжелые политические решения о расходах. Но это возможно.

Если Британия и другие союзники сдержат свое слово, они смогут обеспечить надежную оборону континента от Черного до Баренцева моря, от Харькова до графства Керри – ирландский нейтралитет также зависит от европейского компонента сдерживания, если Америка уйдет. Иначе Путин вернется в Украину через несколько лет и захватит Харьков и Киев. Затем вторгнется в страну НАТО, убедившись, что Альянс не держит своего слова о коллективной обороне. Британия и Европа тогда будут жить в том, что российские дипломаты называют "новой европейской архитектурой". Это будет место, где будет господствовать видение Путина о власти сильных над слабыми.

Санитарный кордон, который Запад сформировал вокруг Москвы в попытке изолировать российского президента, теперь раздвинулся. Слишком много еще на кону, а мрачные, неизбежные правила войны означают, что боевые действия на фронте только интенсифицируются. Тем временем Британия и Европа должны спросить себя: они хотят быть за столом или в меню? Время принимать решение.

Авторы европейского подразделения издания Politico в статье "Трамп и Путин ошеломили Европу мирным планом относительно Украины" указывают, что 12 февраля произошло то, чего украинцы и европейцы так боялись, чего ждали, но надеялся, что не произойдет. Но пропетлять не удалось и это вызвало настоящий шок.

Так, речь об американо-российском "договорняке":

Это был момент, которого европейцы и украинцы боялись месяцами, если не годами. И когда он наконец наступил, в зимний день, когда Киев замерзал, внезапность и масштаб мирного плана Дональда Трампа все еще оставляли союзников Украины в шоке. Соединенные Штаты фактически остановили свою поддержку Украины, которая противостоит российскому вторжению: Трамп объявил о немедленных переговорах с президентом России Владимиром Путиным и сказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оставить надежду на возвращение всех захваченных Россией земель.



Скриншот Politico

Британское издание The Times фиксирует провал стратегии изоляции Путина и опасается того, что судьбу Украины теперь решат за ее спиной Россия и США.

Диктатор требует, чтобы Украина признала российское правление в четырех областях на востоке и юге страны, а также в Крыму, который Кремль аннексировал в 2014 году. Он также хочет, чтобы Украина стала "нейтральной" страной и отказалась от любых амбиций по вступлению в НАТО

Но поднять трубку и поговорить с Путиным гораздо легче, чем прекратить крупнейшую войну в Европе с 1945 года. Существуют сомнения относительно способности американского лидера остановить боевые действия, не капитулируя полностью перед требованиями Москвы.

Впрочем, они считают, что лезть уже сейчас в "помиральную яму" не стоит, ведь неизвестно какой будет реакция президента США, когда тот поймет, что Путин его обвел вокруг пальца. Поэтому Украина должна продолжать свое героическое сопротивление, если сейчас Трамп скажет это сделать. Британцы пишут, что наше государство имеет определенный запас прочности, чтобы попробовать сражаться за свое будущее и без Трампа. Правда, он не такой большой.



Скриншот The Times

Автор Bloomberg Джордан Фабиан в статье "Трамп поговорил с Путиным и изменил политику США в отношении Украины" констатирует резкое изменение позиции США, которая перечеркивает все, что делал Байден, а также фиксирует шок европейских союзников от новостей о сепаратных переговорах с московским агрессором:

Сейчас все это быстро меняется. Европейские лидеры, которые при Байдене были в целом солидарны с Вашингтоном, были ошеломлены, узнав об этом звонке, а некоторые из них заявили, что он, похоже, сигнализирует о том, что Трамп продает Украину.

Также Фабиан отмечает, что заявления министра обороны Хегсета на "Рамштайне" о невозможности вернуть границы 1991 года "могут привести к потере рычага влияния, ведь это явные уступки еще до начала переговоров". Добавить к этому нечего.



Скриншот Bloomberg

В то же время агентство Bloomberg описало возможные варианты для Украины: