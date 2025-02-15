За словами Президента України Володимира Зеленського, ці розмови не серйозні. Про це він заявив на пресконференції, передає 24 Канал.

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Чи можливі переговори в Саудівській Аравії

За словами Зеленського, зараз ніхто не готує мирні переговори на території Саудівської Аравії начебто на рівні президентів США і Росії. Йшлося про те, що там навіть встановили український прапор. Однак Володимир Зеленський в коментарі РБК-Україна відповів, що розмов про таку зустріч ніколи не було.

Щось друкують медіа. Я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч. Я не знаю що це, я думаю. Мені здається, що всім треба звикнути, що не можна "завтра там, і Україна там сидить", як це було багато років, "ми тут вирішуємо, ми вам скажемо куди". Ну це не серйозна розмова, мені здається,

– зазначив президент України.

Але робота над майбутніми мирними перемовинами триває, каже Володимир Зеленський. Хто увійде до переговорної групи з боку України ще не відомо, розмов про це не було. Проте наші політики впродовж останніх місяців почали більше працювати з адміністрацією Дональда Трампа і робота команд триває. Зеленський наголосив, що дії мають бути націлені на те, щоб в Україні був сталий мир.