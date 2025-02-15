Трамп допустив, що відвідає Москву і Путін цілком ймовірно захоче, щоб це сталося 9 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Зеленський прокоментував дзвінок Трампа Путіну

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції. Він зазначив, що був дуже не радий тому, що Трамп зателефонував Путіну, а лише опісля йому.

Президент України підкреслив, що Путін продовжує грати у свою гру. Він хоче вести переговори один на один зі США. Коли Байден зустрівся з Путіним у Швейцарії, Росія видала це у такому світлі, немов це вона разом зі США формують світ.

Путін хоче, щоб президент США стояв на Червоній площі 9 травня. Але, як підкреслює Зеленський, Путін бачитиме його "не як поважного лідера, а як учасника його спектаклю".