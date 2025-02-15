Президент підкреслив, що Європі потрібно думати про власну безпеку, оскільки США віддаляються від неї. Про цце повідомляє 24 Канал з послинням на Укрінформ.

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Як Єропа може створити об'єднану армію

"Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти – заради себе, заради Європи, заради народів Європи, ваших націй, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього. Для цього Європа має стати самодостатньою – об’єднаною спільною силою, українською та європейською", – наголосив Зеленський.

За словами Зеленського, українська армія, за підтримки союзників, стримує Росію, але хто зупинить Росію, якщо не зуміє Україна.

Але якщо не ми, то хто їх зупинить? Будьмо відвертими – нині ми не можемо виключати можливість, що Америка скаже Європі "ні" у питаннях, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили – Армія Європи. Я вірю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені,

– зазначив Зеленський.

Він наголосив, що йдеться не лише про збільшення оборонних витрат, а передусім про готовність європейців захищати власний дім. Президент підкреслив, що без участі України жодна європейська армія не зможе ефективно стримувати російську загрозу, адже саме українські військові мають унікальний бойовий досвід.

Зеленський також підкреслив, що за три роки війни сформувалися передумови для створення єдиних європейських збройних сил.

"І зараз, коли ми ведемо цю війну та закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи. Щоб майбутнє Європи залежало тільки від європейців, а рішення про Європу ухвалювалися в Європі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська з території України до лінії 24 лютого 2022 року. Він вважає, що американський лідер може вплинути на російського диктатора Владіміра Путіна, оскільки Дональду Трампу "дуже потрібен успіх".