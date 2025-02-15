Президент подчеркнул, что Европе нужно думать о собственной безопасности, поскольку США отдаляются от нее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Как Европа может создать объединенную армию

"Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать – ради себя, ради Европы, ради народов Европы, ваших наций, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего. Для этого Европа должна стать самодостаточной – объединенной общей силой, украинской и европейской", – подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, украинская армия, при поддержке союзников, сдерживает Россию, но кто остановит Россию, если не сумеет Украина.

Но если не мы, то кто их остановит? Будем откровенны – сейчас мы не можем исключать возможность, что Америка скажет Европе "нет" в вопросах, которые ей угрожают. Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы – Армия Европы. Я верю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что речь идет не только об увеличении оборонных расходов, а прежде всего о готовности европейцев защищать собственный дом. Президент подчеркнул, что без участия Украины ни одна европейская армия не сможет эффективно сдерживать российскую угрозу, ведь именно украинские военные имеют уникальный боевой опыт.

Зеленский также подчеркнул, что за три года войны сформировались предпосылки для создания единых европейских вооруженных сил.

"И сейчас, когда мы ведем эту войну и закладываем основу для мира и безопасности, мы должны строить Вооруженные силы Европы. Чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, а решение о Европе принимались в Европе", – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия должна отвести свои войска с территории Украины до линии 24 февраля 2022 года. Он считает, что американский лидер может повлиять на российского диктатора Владимира Путина, поскольку Дональду Трампу "очень нужен успех".