08:44, 14 февраля

По итогам Мюнхенской конференции по безопасности не ожидается подписания коммюнике, однако ежегодно публикуется отчет с анализом текущих событий в мире.

В этом году темой отчета MSC 2025 стала мультиполярность. Доклад посвящен проблеме поляризации как между многими государствами, так и внутри них, что препятствует общим подходам к глобальным кризисам и угрозам. Говорится о новой администрации Дональда Трампа, а также войне в Украине и России.

В отчете отметили, что сейчас власть распределяется между большинством "игроков". Так, Индия, Бразилия и Южная Африка стремятся к большему влиянию. Активным сторонником многополярности выступает Китай, а Россия прилагает максимальные усилия, чтобы разрушить международный порядок. Кроме того, США смещают фокус с Европы на Китай.

Как следствие, США могут отказаться от своей исторической роли гаранта безопасности Европы – со значительными последствиями для Украины. Внешняя политика США в ближайшие годы, вероятно, будет сформирована биполярным соперничеством Вашингтона с Пекином. Однако это вполне может ускорить мультиполяризацию международной системы,

– говорится в отчете MSC 2025.

В отчете также отметили, что полномасштабная война, которую развязала Россия, способствует росту националистического популизма во многих европейских обществах. Это ставит под угрозу ключевые элементы либерального видения ЕС. Новая администрация Трампа может только усилить эти вызовы.