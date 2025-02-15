Выступление президента длилось около часа. 24 Канал собрал главные заявления Зеленского во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Выступление Зеленского на MSC 2025
"Нужны будут новые сильные санкции против России на случай, если она снова начнет вторжение", – отметил Зеленский.
Зеленский рассказал, что из-за задержек в помощи от США, Украина потеряла около 4 тысяч квадратных метров территорий.
В этом 2025 году достичь мира в Украине, такой наш план,
– подчеркнул украинский лидер.
Посмотрите, что сейчас пытается сделать Путин. Это его игра. Путин хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они встретились в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир.
Далее Путин попытается заставить президента США стоять на Красной площади 9 мая – этого года – не как уважаемого лидера, а как реквизит в собственном спектакле,
– отметил Зеленский.
"Америка должна видеть, куда движется Европа. И это направление европейской политики должно быть не просто многообещающим – оно должно вызывать в Америке желание быть вместе с сильной Европой. Это абсолютно возможно. Я в этом уверен. И мы должны формировать этот курс; Европа должна сама решать свое будущее", – сказал президент.
Путин не может предложить настоящие гарантии безопасности не только потому, что он лжец, но и потому, что Россия в ее нынешнем состоянии нуждается в войне, чтобы держать власть,
– подчеркнул Зеленский.
Не считаю, что по телефону можно обсудить все планы и разговаривать о гарантиях безопасности,
– отметил Зеленский.
"Украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить. Если кому-то не нравится, они могут выбрать другое гражданство", - сказал Зеленский.
Самая большая угроза для Украины - если сначала Трамп встретится с Путиным,
– отметил Зеленский.
"Мы уже работаем над тем, чтобы 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, мы могли собраться вместе в Киеве и онлайн. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность. От Испании до Финляндии. От Британии до Польши, от Вашингтона до Токио", – сказал Зеленский.
Наиболее влиятельный член НАТО, кажется, Путин, потому что он имеет решающее слово – кому быть в НАТО, кому нет,
– подчеркнул Зеленский.
"Президент Трамп не любит слабых, он уважает сильных. Кому-то в Европе не нравится Брюссель, но давайте честно: если не Брюссель, то Москва. И выбор за вами", – заявил президент Украины.
Зеленский вспомнил разговор с президентом США Дональдом Трампом, где тот, мол, ни разу не сказал, что Америка нуждается в Европе за столом переговоров.
"Путин лжет, он предсказуем и он слаб", - заявил президент.
Россия потеряла 250 тысяч солдат, более 600 тысяч было ранено. Мы полностью уничтожили северокорейские войска, которые Путин отправил на Курщину. И уже 6 месяцев мы держимся на территории России,
- подчеркнул Зеленский.
"Сейчас мы готовим проект расширения нашей Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности, Westinghouse. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всей Европы", – поделился президент.
А если Россия начнет операцию под фальшивым флагом или просто без опознавательных знаков из Беларуси – как это было с Крымом в 2014 году – как быстро союзники дадут ответ? И дадут ли ответ вообще?,
– заявил президент.
"Только наша армия в Европе имеет опыт ведения войны. ЕС сам не справится, но и мы также", – сказал президент.
Украина никогда не примет соглашений – заключенных вне наших спин, без нашего привлечения,
– подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что это также отметил, что не должно быть никакого решения о Европе без Европы.
В прошлом году мы готовили 1,5 миллиона дронов. Украина – лидер в производстве дронов,
– поделился президент.
Зеленский также призвал Европу объединиться, чтобы не зависеть от кого-то.
"Мы должны понимать, что сейчас Америка может сказать Европе "Нет" во многих вопросах, которые представляют для нас угрозу. Нам нужна своя армия. Я думаю, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы", – отметил он.
"Шахед" на Чернобыльскую АЭС нес по меньшей мере 50 кг взрывчатки
"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" - российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки", – сказал президент.
Мы имеем четкую разведывательную информацию, что этим летом Россия должна отправить войска в Беларусь под предлогом учений,
– заявил Зеленский.
В начале Владимир Зеленский вспомнил об ударе России по укрытию Чернобыльской АЭС.
Страна, которая наносит такие удары – не хочет мира,
– подчеркнул Зеленский.