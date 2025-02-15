11:34, 15 февраля

В прошлом году мы готовили 1,5 миллиона дронов. Украина – лидер в производстве дронов,

– поделился президент.

Зеленский также призвал Европу объединиться, чтобы не зависеть от кого-то.

"Мы должны понимать, что сейчас Америка может сказать Европе "Нет" во многих вопросах, которые представляют для нас угрозу. Нам нужна своя армия. Я думаю, что пришло время для создания Вооруженных сил Европы", – отметил он.