Кроме этого, глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что состоялась встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны Китом Келлогом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Ермака в эфире телемарафона.

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Представили ли Соединенные Штаты "мирный план" в Мюнхене

Ермак отметил, что незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности в СМИ писали, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог привезет в Мюнхен "мирный план" президента США. Однако, Келлог опроверг это утверждение и такого плана в принципе не было.

Он также добавил, что было бы странно услышать какой-то план, который был бы не согласованным с украинской стороной. Кроме этого, Ермак прокомментировал встречи с представителями новой администрации Соединенных Штатов.

Это не просто формальность. Был очень предметный разговор. Главное, что США заинтересованы в том, чтобы действительно прекратить войну, чтобы это окончание войны произошло и наступило не просто срочное перемирие, а стабильный мир. Они четко понимают, что Украине нужны гарантии безопасности,

– говорит глава Офиса президента.

Ермак отметил важность того, что начался конкретный процесс, консультации, разговори и работы команд на самом высоком уровне. А также добавил, что, вероятно, украинская сторона будет работать с США в ежедневном режиме, чтобы создать план окончания войны.

Отметим, что ранее Ермак заявил, что Украина ожидает приезда Келлога в Киев в ближайшее время. Он также сообщил, что давно знаком с политиком и считает его хорошим выбором Трампа на должность спецпредставителя.