По словам Ермака, он давно знаком с Кэллогом и это хороший выбор Трампа относительно спецпредставителя.

Украина ждет визита этого генерала, чтобы тот лично увидел и услышал, что происходит в Украине. В этом случае Трамп и его администрация будут иметь адекватную, реальную информацию о ситуации на фронте и в стране.

Страна живет и борется. Из того, что мы слышим, иногда складывается впечатление, что или прошлая администрация не совсем проинформировала (Трампа, – 24 Канал) о реальном состоянии событий, или действительно нужно время, чтобы у новой администрации была эта информация,

– акцентировал Ермак.