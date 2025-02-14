В Германии разные страны обсуждают будущее Украины, Европы и мира. Очень важно, чтобы мир слышал голос украинской делегации. Выступление Зеленского происходит в рамках панели "Будущее украинско-американское сотрудничество в сфере безопасности".

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О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля

Мирное соглашение в Мюнхене не подпишут Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене, потому что это Мюнхен. Мы помним, какие вещи здесь были когда-то подписаны. Я таких вещей не повторяю,

– намекнул Зеленский на события 1938 года.

Не две страны воюют друг с другом, а Россия принесла войну на нашу землю и мы ее, я считаю, достойно защищаем.

Я сказал сегодня, что речь не идет о мирном соглашении. И заметил, что это к сожалению. Потому что война идет три года, много смертей, разрушено много жизней. Все это принес Путин, и только он. Не надо искать посредничества между Украиной и Путиным, нам нужна твердая поддержка сильной страны – США.