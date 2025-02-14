Я сказав сьогодні, що не йдеться про мирну угоду. І зауважив, що це на жаль. Бо війна іде три роки, багато смертей, зруйновано багато життів. Усе це приніс Путін, і тільки він. Не треба шукати посередництва між Україною і Путіним, нам потрібна тверда підтримка сильної країни – США.