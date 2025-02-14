Дискусії та зустрічі світових лідерів відбуватимуться впродовж 14 – 16 лютого. Хто візьме участь у конференції, яка програма 61-ї Мюнхенської конференції з безпеки та головні заяви політиків – повідомляє 24 Канал.
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Переговори України та США в Мюнхені
На полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться зустріч Володимира Зеленського з американською делегацією. Очікується, що президент України зустрінеться з:
- спецпосланником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом,
- віцепрезидентом США Джей Ді Венсом;
- держсекретарем США Марко Рубіо.
Раніше також повідомлялося, що Кіт Келлог презентує на Мюнхенській конференції план Трампа щодо припинення війни в Україні. Однак згодом спецпосланник Трампа спростував ці заяви.
Тема звіту Мюнхенської конференції
За підсумками Мюнхенської конференції з безпеки не очікується підписання комюніке, однак щороку оприлюднюється звіт з аналізом поточних подій у світі.
Цього року темою звіту MSC 2025 стала мультиполярність. Доповідь присвячена проблемі поляризації як між багатьма державами, так і всередині них, що перешкоджає спільним підходам до глобальних криз і загроз. Мовиться про нову адміністрацію Дональда Трампа, а також війну в Україні та Росію.
У звіті наголосили, що нині влада розподіляється між більшістю "гравців". Так, Індія, Бразилія та Південна Африка прагнуть більшого впливу. Найактивнішим прихильником багатополярності виступає Китай, а Росія докладає максимальних зусиль, аби зруйнувати міжнародний порядок. Крім того, США зміщують фокус з Європи на Китай.
Як наслідок, США можуть відмовитися від своєї історичної ролі гаранта безпеки Європи – зі значними наслідками для України. Зовнішня політика США в найближчі роки, ймовірно, буде сформована біполярним змаганням Вашингтона з Пекіном. Однак це цілком може прискорити мультиполяризацію міжнародної системи,
– мовиться у звіті MSC 2025.
У звіті також зауважили, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, сприяє зростанню націоналістичного популізму в багатьох європейських суспільствах. Це ставить під загрозу ключові елементи ліберального бачення ЄС. Нова адміністрація Трампа може лише посилити ці виклики.
Україна – ключова тема Мюнхенської конференції
Україна стане ключовою темою Мюнхенської безпекової конференції. Лідери обговорюватимуть повномасштабну війну, яка розв'язала Росія.
Варто зауважити, що повномасштабне вторгнення почалося 24 лютого 2022 року, лише за кілька днів після Мюнхенської конференції. У 2022 році форум проходив з 18 по 20 лютого.
Цього року на MSC обговорять питання встановлення та підтримки режиму припинення вогню. В ОП додавали, що Володимир Зеленський на конференції презентує позицію України щодо припинення війни та шляхів досягнення справедливого і тривалого миру.
На Мюнхенську конференцію прибуде також і керівник ОП Андрій Єрмак. Він планує обговорити гарантії безпеки, які захистять нашу країну від нової російської агресії.
Крім іншого, на форумі у Мюнхені можуть обговорити й відправку військ країн ЄС до України. Ця тема обговорюватиметься у контексті укладання мирної угоди. Миротворці з ЄС могли б слідкувати за дотриманням режиму припинення вогню, а також допомогали б стримувати країну-агресорку.
Хто візьме участь у конференції
Очікується, що у Мюнхенській конференції 2025 візьме участь понад 800 учасників зі 110 країн світу, серед яких понад 50 лідерів держав та урядів, а також близько 150 міністрів і керівників різних структур.
Президент України Володимир Зеленський разом з делегацією також візьме участь у конференції. Головний виступ українського лідера відбудеться 15 лютого. Втім, на полях Мюнхенської конференції також плануються зустрічі з лідерами.
Відомо, що від США на Мюнхенську конференцію з безпеки приїдуть новий віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.
Що стосується європейських лідерів, то Мюнхенську конференцію відвідають:
- канцлер Олаф Шольц, а також німецькі політики, які є кандидатами на виборах Бундестагу;
- генсек НАТО Марк Рютте;
- президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- голова Європарламенту Роберта Мецола;
- президент Євроради Антоніу Кошта;
- висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас,
- єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Коротко про програму конференції
Мюнхенська конференція з безпеки, або Munich Security Conference (MSC) – це щорічний захід на рівні лідерів держав, урядів та організацій для обговорення актуальних міжнародних проблем.
Цього року форум стартує 14 лютого о 14:30 за Києвом. Відкриє Мюнхенську конференцію її голова – Крістоф Хойсген. Після з промовою виступить президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр
Дискусії на Мюнхенській конференції триватимуть упродовж 14 – 16 лютого. Як повідомили на офіційному сайті MSC, у перший день форуму, 14 лютого, обговорюватимуть виклики у глобальній безпеці світу. Мовиться і про фінансові питання, і про кліматичну безпеку, і про ядерну безпеку, гібридні загрози та майбутнє штучного інтелекту.
15 лютого очікуються дебати щодо міжнародного порядку та регіональних криз. Саме на другий день конференції ключовою темою стане Україна та російська агресія. 15 лютого очікується виступ президента України Володимира Зеленського.
Крім того, 15 лютого будуть обговорювати ситуацію в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані та Грузії, а також на Близькому Сході.
16 лютого відбудуться дискусії на тему ролі Європи у світі. У цьому ключі згадають і про розширення ЄС та європейської конкурентоспроможності.