08:44, 14 лютого

За підсумками Мюнхенської конференції з безпеки не очікується підписання комюніке, однак щороку оприлюднюється звіт з аналізом поточних подій у світі.

Цього року темою звіту MSC 2025 стала мультиполярність. Доповідь присвячена проблемі поляризації як між багатьма державами, так і всередині них, що перешкоджає спільним підходам до глобальних криз і загроз. Мовиться про нову адміністрацію Дональда Трампа, а також війну в Україні та Росію.

У звіті наголосили, що нині влада розподіляється між більшістю "гравців". Так, Індія, Бразилія та Південна Африка прагнуть більшого впливу. Найактивнішим прихильником багатополярності виступає Китай, а Росія докладає максимальних зусиль, аби зруйнувати міжнародний порядок. Крім того, США зміщують фокус з Європи на Китай.

Як наслідок, США можуть відмовитися від своєї історичної ролі гаранта безпеки Європи – зі значними наслідками для України. Зовнішня політика США в найближчі роки, ймовірно, буде сформована біполярним змаганням Вашингтона з Пекіном. Однак це цілком може прискорити мультиполяризацію міжнародної системи,

– мовиться у звіті MSC 2025.

У звіті також зауважили, що повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, сприяє зростанню націоналістичного популізму в багатьох європейських суспільствах. Це ставить під загрозу ключові елементи ліберального бачення ЄС. Нова адміністрація Трампа може лише посилити ці виклики.