Виступ президента буде тривати з 11:15 до 12:00. 24 Канал зібрав головні заяви Зеленського під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
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Виступ Зеленського на MSC 2025
Найбільша загроза для України — якщо спершу Трамп зустрінеться з Путіним,
– зазначив Зеленський.
"Ми вже працюємо над тим, щоб 24 лютого, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, ми могли зібратися разом у Києві та онлайн. Усі ключові партнери, які захищають нашу безпеку. Від Іспанії до Фінляндії. Від Британії до Польщі, від Вашингтона до Токіо", – сказав Зеленський.
Найбільш впливовий член НАТО, здається, Путін, бо він має вирішальне слово – кому бути в НАТО, кому ні,
– наголосив Зеленський.
"Президент Трамп не любить слабких, він поважає сильних. Комусь в Європі не подобається Брюссель, але давайте чесно: якщо не Брюссель, то Москва. І вибір за вами", – заявив президент України.
Зеленський пригадав розмову із президентом США Дональдом Трампом, де той, мовляв, жодного разу не сказав, що Америка потребує Європи за столом переговорів.
"Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий", — заявив президент.
Росія втратила 250 тисяч солдатів, більше 600 тисяч було поранено. Ми повністю знищили північнокорейські війська, які Путін відправив на Курщину. І вже 6 місяців ми тримаємось на території Росії,
— наголосив Зеленський.
"Зараз ми готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема, Westinghouse. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всієї Європи", – поділився президент.
Я не зніму зі столу членство України в НАТО,
– наголосив Зеленський.
А якщо Росія почне операцію під фальшивим прапором або просто без розпізнавальних знаків з Білорусі – як це було з Кримом у 2014 році – як швидко союзники дадуть відповідь? І чи дадуть відповідь взагалі?,
– заявив президент.
"Лише наша армія в Європі має досвід ведення війни. ЄС сам не впорається, але і ми також", – зазначив президент.
Україна ніколи не прийме угод – укладених поза нашими спинами, без нашого залучення,
– наголосив Зеленський.
Він зазначив, що це також зазначив, що не має бути жодного рішення про Європу без Європи.
Минулого року ми готовили 1,5 мільйона дронів. Україна – лідер у виробництві дронів,
– поділився президент.
Зеленський також закликав Європу об'єднатися, щоб не залежати від когось.
"Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", – зазначив він.
"Шахед" на Чорнобильську АЕС ніс щонайменше 50 кг вибухівки
"Це був модифікований безпілотник "Шахед" - російський безпілотник, технологію якого Іран передав Росії. Його боєголовка несла щонайменше 50 кілограмів вибухівки", – сказав президент.
Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа Росія має відправити війська в Білорусь під приводом навчань,
– заявив Зеленський.
На початку Володимир Зеленський пригадав про удар Росії по укриттю Чорнобильської АЕС.
Країна, яка наносить такі удари – не хоче миру,
– наголосив Зеленський.