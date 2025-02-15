11:34, 15 лютого

Минулого року ми готовили 1,5 мільйона дронів. Україна – лідер у виробництві дронів,

– поділився президент.

Зеленський також закликав Європу об'єднатися, щоб не залежати від когось.

"Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", – зазначив він.