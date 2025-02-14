Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами в Мюнхене.

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Что сказал Зеленский о встрече Ермака и Келлога

Владимир Зеленский отметил, что он знает, что сейчас в Мюнхене глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам России и Украины – Китом Келлогом.

Посмотрим, о чем они говорили,

– сказал президент.

Позже Андрей Ермак подтвердил журналистам, что его встреча со спецпредставителем президента США уже состоялась. По словам главы ОП, их разговор прошел хорошо, а все детали будут обнародованы позже.

К слову, Кит Келлог с 13 по 22 февраля осуществит визиты в ряд стран, чтобы продвигать цель американского президента по обеспечению "мира силой" в Украине. Спецпредставитель Трампа также посетит Киев во время своего турне.