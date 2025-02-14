Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

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Що сказав Зеленський про зустріч Єрмака та Келлога

Володимир Зеленський зазначив, що він знає, що зараз у Мюнхені глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань Росії та України – Кітом Келлогом.

Подивимося, про що вони говорили,

– сказав президент.

Пізніше Андрій Єрмак підтвердив журналістам, що його зустріч зі спецпредставником президента США вже відбулася. За словами глави ОП, їхня розмова пройшла добре, а всі деталі будуть оприлюднені пізніше.

До слова, Кіт Келлог з 13 по 22 лютого здійснить візити у низку країн, щоб просувати мету американського президента щодо забезпечення "миру силою" в Україні. Спецпредставник Трампа також відвідає Київ під час свого турне.