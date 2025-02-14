Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування із пресою у Мюнхені.

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На які компроміси може піти Путін під час переговорів

Журналісти запитали Зеленського про те, на які компроміси може піти Путін під час майбутніх переговорів.

Усі хочуть вийти переможцями. Буде дуже складно. Просто дуже складно. Я розумію навколо чого може йти мова: тільки того, що належить нам. Буде складно, але хто сказав, що ми не поборемо труднощі?,

– зазначив Зеленський.