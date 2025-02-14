Повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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На що мають піти Зеленський та Путін під час переговорів

Келлог заявив, що Зеленський та Путін повинні провести прямі переговори. Він зазначив, що заяви Кремля щодо нелегітимності українського президента не спрацюють.

Вони повинні говорити. І обидві сторони повинні чимось поступитися,

– наголосив Келлог.

Крім того, Келлог спростував чутки про те, що президент США Дональд Трамп буцімто планує вести переговори лише з Путіним.

"Ми усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", – пояснив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, що раніше Келлог повідомив, що територіальні втрати України можуть бути закріплені в потенційній мирній угоді. Він також підтримав думку міністра оборони США Піта Гегсета, що повернення України до кордонів 2014 року виглядає нереалістично.