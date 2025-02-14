Сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

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На что должны пойти Зеленский и Путин во время переговоров

Келлог заявил, что Зеленский и Путин должны провести прямые переговоры. Он отметил, что заявления Кремля о нелегитимности украинского президента не сработают.

Они должны говорить. И обе стороны должны чем-то уступить,

– подчеркнул Келлог.

Кроме того, Келлог опроверг слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы планирует вести переговоры только с Путиным.

"Мы осознаем, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить", – пояснил спецпредставитель Трампа.

Напомним, что ранее Келлог сообщил, что территориальные потери Украины могут быть закреплены в потенциальном мирном соглашении. Он также поддержал мнение министра обороны США Пита Гегсета, что возвращение Украины к границам 2014 года выглядит нереалистично.