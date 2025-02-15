По словам Президента Украины Владимира Зеленского, эти разговоры не серьезные. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Возможны ли переговоры в Саудовской Аравии

По словам Зеленского, сейчас никто не готовит мирные переговоры на территории Саудовской Аравии вроде бы на уровне президентов США и России. Речь шла о том, что там даже установили украинский флаг. Однако Владимир Зеленский в комментарии Владимир Зеленский в комментарии РБК-Украина ответил, что разговоров о такой встрече никогда не было.

Что-то печатают медиа. Я увидел, что кто-то говорит, что будет в Саудовской Аравии встреча. Я не знаю что это, я думаю. Мне кажется, что всем надо привыкнуть, что нельзя "завтра там, и Украина там сидит", как это было много лет, "мы здесь решаем, мы вам скажем куда". Ну это не серьезный разговор, мне кажется,

– отметил президент Украины.

Но работа над будущими мирными переговорами продолжается, говорит Владимир Зеленский. Кто войдет в переговорную группу со стороны Украины еще не известно, разговоров об этом не было. Однако наши политики в течение последних месяцев начали больше работать с администрацией Дональда Трампа и работа команд продолжается. Зеленский отметил, что действия должны быть нацелены на то, чтобы в Украине был устойчивый мир.