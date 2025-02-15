Він зауважив, що "ми просуваємось". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського журналістам на Мюнхенській безпековій конференції 15 лютого.

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Зеленський наголосив, що потрібно робити все, щоб принести сталий мир в Україну.

Він зауважив, що у цьому питанні українська та американська сторона почали працювати набагато більше впродовж останніх кількох місяців.

"Ми почали працювати з командою Трампа набагато більше… Це важливо, що ми йдемо і трішечки просуваємось", – сказав президент.