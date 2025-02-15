Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції.

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Чи буде Європа у переговорах щодо війни в Україні

Так, у відповідь на слова Келлога про відсутність Європи у переговорах щодо війни в Україні Володимир Зеленський сказав: "Подивимося". Він наголосив, що війна не в США, і не в Євросоюзі – але, на жаль, війна в Україні.

Тому Україна, я думаю, повинна мати лідерство у питанні, хто має бути за столом переговорів,

– сказав президент.

Зазначимо, Келлог повідомив, що не бачить Європи за столом переговорів. Проте дипломат запевнив, що обговорення вестимуть у межах її інтересів.

"Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", – сказав Келлог.

Спецпредставник Трампа вказав, що не бажає повторювати Мінські угоди. Він вважає, що проблемою формату була присутність великої кількості людей – це не принесло жодного успіху.