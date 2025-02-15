Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Будет ли Европа в переговорах по войне в Украине

Так, в ответ на слова Келлога об отсутствии Европы в переговорах по войне в Украине Владимир Зеленский сказал: "Посмотрим". Он подчеркнул, что война не в США и не в Евросоюзе, слава Богу. Но, к сожалению, война в Украине.

Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров,

– сказал президент.