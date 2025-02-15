Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Келлога на Мюнхенской конференции 15 февраля.

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Интересы Европы включат в обсуждение

Кит Келлог заявил, что США не хотят повторять Минские соглашения.

Я честно вам говорю, что будет происходить. Мы посмотрели на проблему "Минска-2". Там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу – это не принесло успеха. Мы не будем повторять "Минск". Я не хочу уточнить, я хочу сказать, как определить стол?

– сказал спецпредставитель Трампа.

А после он обратился к представителям Европы с вопросом, где они будут сидеть на этих переговорах.

"Вы будете сидеть за третьим столом?"– спросил он у них.

Несмотря на то, что Келлог не видит Европы за столом переговоров, он заверил, что обсуждения будут вестись в пределах ее интересов.

"Все ли будут ваши интересы включены в эти обсуждения? Да. Если имеется в виду сидеть физически за столом, то нет", – подытожил Келлог.

Напомним, что спецпредставитель Трампа в переговорах будет отвечать за направление Украины. А контакты с Россией поручили Стиву Уиткоффу, который недавно приезжал в Москву.