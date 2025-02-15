Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Келлога на Мюнхенській конференції 15 лютого.

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Інтереси Європи включать в обговорення

Кіт Келлог заявив, що США не хочуть повторювати Мінські угоди.

Я чесно вам кажу, що буде відбуватися. Ми подивилися на проблему "Мінська-2". Там було багато людей за столом і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу – це не принесло успіху. Ми не будемо повторювати "Мінськ". Я не хочу уточнити, я хочу сказати, як визначити стіл?

– сказав спецпредставник Трампа.

А опісля він звернувся до представників Європи із питанням, де вони будуть сидіти на цих переговорах.

"Ви будете сидіти за третім столом?"– запитав він у них.

Попри те, що Келлог не бачить Європи за столом переговорів, він запевнив, що обговорення вестимуться у межах її інтересів.

"Чи всі будуть ваші інтереси включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", – підсумував Келлог.

Нагадаємо, що спецпредставник Трампа у перемовинах відповідатиме за напрямок України. А контакти з Росією доручили Стіву Віткоффу, який нещодавно приїжджав до Москви.