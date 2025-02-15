Соответствующее заявление он сделал по случаю Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, передает 24 Канал. В то же время он признает, что пока трудно сказать, как будут выглядеть мирные переговоры.

Смотрите также Второй день Мюнхенской конференции, выступление Зеленского: главные заявления и что ожидать Украине

Что заявил Келлог о переговорах

Кит Келлог заявил, что философия Соединенных Штатов состоит в том, чтобы "остановить убийства и войну".

Когда мы говорим о том, чтобы сидеть за столом… я здесь, чтобы собрать важную информацию. Я дипломат. За столом будут украинцы и россияне, и американцы как посредники,

– заявил он.

Спецпредставитель заверил, что никто не будет исключен из переговорного процесса по установлению мира в Украине. В то же время, он отметил, что нельзя было не общаться с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку контакты с Москвой необходимы.