За словами Трампа, сторони "значно просунулися".

А контакти відбудуться у Саудівській Аравії наступного тижня.

Власне, саме Ер-Ріяд обговорювали як можливе місце для перемовин. Але поки що не було певності щодо місця і часу проведення зустрічей.