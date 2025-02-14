За словами Трампа, сторони "значно просунулися".
А контакти відбудуться у Саудівській Аравії наступного тижня.
Власне, саме Ер-Ріяд обговорювали як можливе місце для перемовин. Але поки що не було певності щодо місця і часу проведення зустрічей.
Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо перебігу підготовки до мирних перемовин.
За словами Трампа, сторони "значно просунулися".
А контакти відбудуться у Саудівській Аравії наступного тижня.
Власне, саме Ер-Ріяд обговорювали як можливе місце для перемовин. Але поки що не було певності щодо місця і часу проведення зустрічей.