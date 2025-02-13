Дональд Трамп заявив, що найближчими днями в Мюнхені зустрінуться представники України, Росії і США. І проведуть перемовини. Офіційно даних про те, що росіяни братимуть участь у Мюнхенській безпековій конференції, немає.

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Як в Офісі Президента коментують "зустріч із росіянами"

За словами Дмитра Литвина, українська позиція є незмінною. Київ спочатку має говорити з Америкою.

Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається,

– сказав він.