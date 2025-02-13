Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час пресконференції в Білому домі 13 лютого.

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Що сказав Трамп про зустріч у Мюнхені

Журналісти запитали Дональда Трампа щодо перспективи візиту Владіміра Путіна та інших російських представників у Саудівську Аравію, де він раніше запропонував йому зустрітись. На це американський президент відповів, що "рано чи пізно" зустріч відбудеться і згадав про Мюнхенську безпекову конференцію.

Буде зустріч у Мюнхені завтра (14 лютого – 24 Канал). Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але високопосадовці з Росії, України та США будуть там,

– додав Трамп.

Варто зазначити, що Росія не бере участь у Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року. Офіційно про участь представників країни-агресорки на заході не оголошували.

До слова, Дональд Трамп також заявив, що Україна буде мати місце за столом переговорів з Росією. Зокрема американський президент підкреслив, що наша держава перебуватиме там на рівні з усіма іншими сторонами.

Окрім того, Трамп висловив думку, що війна в Україні почалася нібито через заяву колишнього президента США Джо Байдена про можливий вступ України до НАТО. За словами Трампа, будь-яка країна на місці Росії "також би цього не дозволила".