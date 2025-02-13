Американський лідер вважає, що до цього причетний Джо Байден. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Чому, на думку Трампа, почалася війна в Україні

На думку президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, війна в Україні почалася через те, що колишній американський лідер Джо Байден сказав, що держава зможе вступити до НАТО. За словами Трампа, будь-яка країна на місці Росії "також би цього не дозволила".

Зазначимо, що раніше Трамп заявив, що Україна не зможе повернути всі окуповані території. Окрім цього, він погодився з главою Пентагону Пітом Гегсетом, який вважає "нереалістичним" членство держави в НАТО. Він зазначив, що США пришлють допомогу Україні, але хочуть, "щоб вона була безпечною".

Окрім цього, президент Сполучених Штатів згадав про розмову з Путіним та заявив, що російський диктатор "хоче миру" та "щоб все закінчилося", маючи на увазі війну з Україною.