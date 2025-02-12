Про це президент США заявив журналістам в Овальному кабінеті. Його слова у соцмережі X процитувала журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс.
За її словами, Трамп вважає членство України в НАТО "не практичним".
Американський президент Дональд Трамп згоден із заявами Піта Гегсета щодо членства України в НАТО. Раніше він зазначив, що вважає це "нереалістичним".
Про це президент США заявив журналістам в Овальному кабінеті. Його слова у соцмережі X процитувала журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс.
За її словами, Трамп вважає членство України в НАТО "не практичним".